è certo: "L'Ucraina non vincerà la guerra". Il primo ministro ungherese lo ha affermato durante un'intervista con l'emittente televisiva di Stato. "Tutti sanno ma non osano dire che la strategia è fallita. È chiaro che gli ucraini non vinceranno e i russi non perderanno", ha detto il premier.

"Questo è il momento in cui bisogna fermarsi e dire che il piano A non ha funzionato e che dobbiamo preparare un piano B. Non si può lavorare in questo modo dando soldi a qualcuno la cui strategia di guerra non è più valida. Non vedo alcun motivo per cui dovremmo inviare denaro", ha aggiunto Orban.

Italia Notizie

Leggi di più:

Libero_official »

Ecco perché essere "maschio" o "femmina" è diventata una colpa«Ciao Marcello, lei è Carlotta ma può essere anche Carlo e tu potresti trasformarti in Martina». «Matteo, perch&eacu... Leggi di più ⮕

Alessandro Di Battista, il "mullah" diventa martire: "Libero vuole intimorirmi"Il 'mullah Dibbah' risponde alla prima pagina di Libero . Già, in perfetto stile-mullah, ecco la video-replica di Alessandro Di Bat... Leggi di più ⮕

Reazione a Catena, scoppia il caso "reggiseno": "Ripigliatevi"Nuova polemica a Reazione a Catena . Nella puntata di giovedì 26 ottobre in onda su Rai 1 sono molti i telespettatori che hanno contestato la ... Leggi di più ⮕

Formigli contro Meloni e Giambruno: "In quale democrazia?", occhio a cosa "dimentica"Non manca il commento di Corrado Formigli sulla separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno . A detta del conduttore di PiazzaPulita la c... Leggi di più ⮕

Reazione a Catena, il "golpe" dei Cugiverba: "Ca...", botto a tempo recordDopo settimane di dominio di alcuni terzetti - i Dai e dai, le Amiche in Onda, le Ciao Coach - ora a Reazione a Catena regna sovrana l'instabili... Leggi di più ⮕

Milan, rissa Calabria-Pioli: "Resti pure a casa", "non ti permettere"Il Milan , questo Milan, ha già imparato a vincere. Ora dovrebbe imparare a perdere. La sconfitta in casa del Psg è nelle cose, non &... Leggi di più ⮕