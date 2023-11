Ucraina, 'Meloni ingannata da scherzo comici russi': la ricostruzione di Palazzo Chigi

, nella quale uno di loro si è spacciato per un leader africano. Nel colloquio telefonico, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass, la presidente del Consiglio, ignara dello scherzo, avrebbe espresso giudizi sull'inefficacia della controffensiva ucraina

. Ora la Presidenza del Consiglio esprime rammarico per la 'trappola' tesa dai comici e ricostruisce i fatti:"L'Ufficio del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione AfricanaL'episodio, spiega ancora Palazzo Chigi,"è avvenuto il giorno 18 settembre nel contesto dell'intenso impegno sviluppato in quelle ore dal Presidente Meloni per rafforzare i rapporti con i leader africani

con i quali ha avuto importanti incontri a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu tra il 19 e il 21 settembre". La presidente Meloni"è stata tratta in inganno al telefono da un personaggio che è riuscito a spacciarsi attraverso l'ufficio diplomatico di palazzo Chigi come presidente dell'Unione Africana", spiegano fonti della Presidenza del Consiglio."

Nonostante il tentativo di farle dire frasi 'scomode' - evidenziano le stesse fonti - Meloni ha invece ribadito nella sostanza le posizioni assunte dal Governo, pur nei toni consueti di estrema cortesia formale che si tengono in interlocuzioni con rappresentanti istituzionali stranieri

