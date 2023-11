UCI Track: il ciclismo nell'era dei watt

ortante, non è sempre sufficiente a garantire la vittoria.Questa affermazione riassume in poche parole la piega che ha preso il ciclismo su pista negli ultimi anni. Sebbene il wattaggio di un ciclista sia sempre stato oggetto di attenzione, è diventato un fattore fondamentale nella disciplina da quando la tecnologia ha permesso di calcolarlo in modo più accurato.

I watt sono una misura della potenza generata da un atleta, che sulla pista si traduce in un'equazione calcolata moltiplicando la forza applicata sui pedali e la velocità di esecuzione della pedalata. Naturalmente questa misurazione non riguarda solo i velodromi: anche il ciclismo su strada tiene conto di questo dato fondamentale e ha i suoi valori di riferimento.

Non c'è un vero e proprio segreto che permette di raggiungere queste vette. Come sempre tutto si riduce a tre magiche parole: allenamento, allenamento e ancora allenamento. I campioni lottano senza sosta contro l'acido lattico che paralizza le loro fibre muscolari facendo uno sprint dopo l'altro e una sessione di pesi dopo l'altra. headtopics.com

La pura potenza da sola non è tuttavia sufficiente. Per sfruttare appieno il proprio potenziale un ciclista dovrà sempre scegliere tra la massima forza e una minore velocità, o viceversa. Questa scelta ricade su ciascun campione, che deve decidere in funzione delle proprie caratteristiche fisiche. Quel che è certo, però, è che negli ultimi anni i migliori ciclisti si sono orientati verso rapporti di trasmissione più elevati.

Nonostante ciò, l'aumento di potenza non è una garanzia di vittoria. I watt non sono l'alfa e l'omega del ciclismo su pista, ed è giusto che sia così. Craig McLean, pluridecorato ai campionati mondiali di sprint e ora allenatore presso il World Cycling Centre in Svizzera, afferma che attualmente i corridori più veloci del suo gruppo di allenamento sono quelli che sviluppano meno watt. headtopics.com

