Ucciso a Gaza Ahmed Bahar, ex presidente Parlamento Hamas

Secondo report palestinesi - ripresi da Haaretz - nei combattimenti a Gaza è stato ucciso da Israele Ahmed Bahar, membro di rilievo dell'ala politica di Hamas. Bahar era il presidente del parlamento di Hamas quando nel 2006 la fazione islamica prese il controllo della Striscia. L'ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi, ha dichiarato che Hamas ha interrotto i negoziati sugli ostaggi.

MEDİASETTGCOM24: L'esercito israeliano fa saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a GazaL'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza , conquistato da pochi giorni, secondo quanto riferisce il sito Ynet. I negoziati mediati dal Qatar tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi "sono entrati in crisi".

ADNKRONOS: Gaza, Israele colpisce i tunnel di Hamas: le ultime news Gaza , Israele colpisce i tunnel di Hamas . Trovato un ostaggio morto Adnkronos

SOLE24ORE: Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di HamasLe Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Nel deposito di armi vi era attrezzatura subacquea, armi da fuoco e ordigni esplosivi. L’Idf aggiunge inoltre che i paracadutisti israeliani hanno anche individuato depositi di armi ed esplosivi nel nord della Striscia di Gaza durante la notte a seguito di uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas .

SOLE24ORE: L'esercito israeliano continua l'operazione allo ShifaL'esercito israeliano ha annunciato di continuare l'operazione contro Hamas nell'ospedale Shifa di Gaza City, trovando mezzi da combattimento e materiale militare di Hamas . I negoziati per la liberazione degli ostaggi si sono bloccati a causa delle richieste di Hamas .

İLMESSAGGEROİT: Annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di GazaL'annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di Gaza arriva con un volantino nel Sud della Striscia. Telefonia e Internet collassano a causa dei bombardamenti e della mancanza di carburante. Centinaia di migliaia di sfollati cercano disperatamente un tetto.

INTERNAZİONALE: Operazione israeliana nell'ospedale Al Shifa a GazaL'esercito israeliano ha portato avanti un'operazione nell'ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza , secondo Israele ospita infrastrutture strategiche di Hamas . Le Nazioni Unite stimano che nell'ospedale ci siano circa 2.300 persone. Hamas afferma che decine di persone sono morte a causa dei raid aerei israeliani.

