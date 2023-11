Uccisa in casa a coltellate: si cerca il compagno, caccia all'uomo in tutta Italia

Ha bussato ma non le ha risposto nessuno. A quel punto è entrata: le chiavi, infatti, erano inserite nella serratura. Pochi minuti ed è corsa fuori chiedendo aiuto alle case vicine. I carabinieri, arrivati sul posto sono entrati al primo piano dello stabile, trovando la donna priva di vita, in una pozza di sangue, nella sua camera da letto.All'esterno dell'edificio c'erano i tre cani della coppia, che ora sono stati affidati all'amica.

