UAE League, i risultati: Gabbiadini e Agudelo in gol, Taarabt e Bessa sbagliano dal dischetto

degli Emirati Arabi con tanti ex del calcio europeo protagonisti: da Gabbiadini e Agudelo, andati a segno col loro Al Nasr, ai rigori sbagliati da Taarabt dell'Al Nasr e Bessa dell''Ittihad Kalba. Queto il recap coi risultati odierni del sesto turno,Hatta-Al Wasl 0-5 (24' e 89' Lima, 27' e 39' Gimenez, 68' Sidibe)

Al Ahli Dubai-Al Nasr 3-3 (15' Renan, 23' Gabbiadini, 41' Cartabia, 50' Alghassani, 60' Agudelo, 66' aut. Hamza)Prima vittoria per l'Al Nasr: Gabbiadini trascina con 2 gol. A segno pure un altro ex Serie ALaLiga, il Girona non vuole più fermarsi: l'1-0 al Celta Vigo vale il primato a +3 sul Real Madrid

Premier, il Tottenham batte 2-1 il Crystal Palace ed è 1° a +5 sul City. Riecco Bentancur 8 mesi dopoSaudi Pro League, i risultati di oggi: Milinkovic-Savic segna nella porta giusta, Ibanez noLukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancoraZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Come sta andando Gabbiadini nella sua prima annata a DubaiA differenza della maggior parte dei giocatori partiti dall'Europa per il territorio arabo, Gabbiadini ha scelto gli Emirati Arabi Uniti in estate. Leggi di più ⮕

Europa League e Conference League, tutti i risultati e le classifiche dopo il terzo turnoÈ terminata la terza giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League. Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate: EUROPA LEAGUE - Risultati e classifiche GRUPPO A Olympiaco Leggi di più ⮕

Qualificazioni Europa League e Europa Conference League, le partite in programmaOggi si torna in campo per disputare alcune partite dei preliminari di Europa League e di Europa Conference League. Per le Italiane in serata potremo seguire in Europa League la Roma in casa contro lo Leggi di più ⮕

- Borussia Dortmund - Champions League: Punteggi & Highlights CalcioEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di Champions League. Ecco cosa è successo in Newcastle - Borussia Dortmund, con tutte le statistiche e le informazioni utili. Leggi di più ⮕

Champions League, tutti i risultati e le classifiche: ko pesanti per Lazio e MilanSe il martedì di Champions ha sorriso alle italiane, con le vittorie di misura di Inter e Napoli, lo stesso non si può dire del mercoledì. La Lazio è caduta 3-1 in casa del Feyenoord, mentre il Mi Leggi di più ⮕

L'Eco di Bergamo verso l'Europa League: 'Atalanta, sfida a Graz''Atalanta, sfida a Graz'. Spazio anche alla squadra di Gian Piero Gasperini sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo, che presenta la partita di questa sera tra i nerazzurri e lo Sturm Graz, terza giorn Leggi di più ⮕