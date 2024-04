Twitter introduce il filtraggio delle community con post sensibili

Sull’ex Twitter è ora possibile filtrare le community, ossia i gruppi, con post sensibili. A scoprire la novità, poi confermata da X, è stato lo sviluppatore Daniel Buchukper tutto. X ha, infatti, confermato una nuova strategia volta a competere in modo più incisivo con applicazioni che postano materiale sensibile, come OnlyFans. Sull’ex Twitter è ora possibile filtrare le community, ossia i gruppi, con post sensibili.

la possibilità di creare delle community con l’etichetta “contenuti per adulti”. A seguito della notizia, ripresa in prima battuta dal sito Techcrunch, X ha confermato che gli amministratori delle community possono ora impostare un tag specifico che filtra i propri gruppi per Nsfw, un acronimo che sta per 'not safe for work', utilizzato di norma per descrivere materiale sessualmente esplicito o potenzialmente offensiv

