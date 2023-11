Twilight, reunion a sorpresa per Kellan Lutz, Ashley Greene e Jackson Rathbone

. L’acclamato franchise fantasy che ha alimentato la popolarità dell’intero cast ha generato forte interesse in quegli anni e ancora oggi se ne avverte l’eco, tanto da manifestare interesse nei confronti di un nuovo adattamento per la televisione.

L’arrivo di un trio di vampiri minacciosi ha poi allertato i Cullen e la sicurezza di Bella è diventata una priorità. Nonostante siano trascorsi 15 anni dall’uscita del primo film, i tre attori del cast hanno saputo ritrovarsi in occasione del Comic Con svoltosi a Londra nel corso del weekend. Kellan Lutz ha prontamente documentato la reunion in innumerevoli scatti, condivisi anche sui social., interpreti di Bella Swan ed Edward Cullen.

