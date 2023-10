Tutti i segreti per abbinare i pantaloni a zampa in inverno

Tra tutte le silhouette disponibili, il pantalone perfetto da sfoggiare quattro stagioni su quattro è quello con shape avvolgente e a zampa tipica dello stile ritornato in voga direttamente dagli Anni '70. In accordo con le tendenze autunno inverno 2023, i flare pant si (ri)confermano i protagonisti del guardaroba dei mesi a venire.

Moda inverno 2023, come abbinare i pantaloni a zampa Per coloro che desiderano uno stile colorato ma anche raffinato, ecco l'abbinamento sui toni del ceruleo e dell'arancione da replicare subito. I pantaloni a zampa vengono combinati con una giacca sartoriale e mini borsa (in questo caso una Jodie bag di Bottega Veneta). Scarpe con tacco colorate e occhiali da sole dello stesso colore completano l'ensemble.

