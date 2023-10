"Tutti contro Roglic dopo l'Angliru": svelato il retroscena che ha portato all'addio dello sloveno dalla Jumbo Visma

, con la vittoria di tutti i Grandi Giri grazie alle stoccate di Roglic, al Giro, Vingegaard, al Tour, e di Kuss alla Vuelta. Una Vuelta, però, in cui non si è riusciti ad andare tutti d'accordo. Anzi, Roglic sarebbe stato isolato dai compagni...Roglic, Vingegaard e Kuss sarebbero dovuti rimanere insieme sull'Angliru. Tutto è andato di nuovo come volevamo, erano rimasti in tre, Primoz, Jonas e Sepp. E, in quel momento, le cose non sono andate bene.

Devo aggiungere che, quando corri in salita, con pendenze fino al 20%, corri con una frequenza cardiaca a 200, quindi non puoi aspettarti che quei ragazzi pensino con luciditàLa riunione post Angliru: tutti contro Roglic headtopics.com

Il modo in cui abbiamo costruito l'intero team è chiedere alle persone dal basso verso l'alto. Dai la tua opinione e parlate tra voi invece che l'uno dell'altro. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2016 da lì si è sviluppata una solida base, una cultura. Questo è essenzialmente ciò su cui è stato costruito il nostro team. Il ciclismo per noi è uno sport di squadra, non individuale.

Tutti hanno pensato che si dovesse andare per Kuss, tutti tranne Roglic. Sette corridori hanno concordato che la vittoria di Kuss doveva essere il risultato finale. Primoz ha avuto un momento difficile, ma ha accettato il verdetto. Anche perché i suoi compagni di squadra lo hanno detto con tanta forza. Alla fine anche Primoz ha detto a Sepp: “Devi vincere e puoi contare su di me” headtopics.com

Eurosport_IT »

