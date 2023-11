Turista denuncia furto da 700mila euro in un hotel di lusso

"Mi hanno rubato gioielli per un valore di 700mila euro", ha raccontato una turista alla reception di un hotel di lusso in centro a Milano, dove ha soggiornato per una settimana. Il furto avvenuto nella stanza dell'albergo è stata denunciato una donna di 77 anni ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, nel pomeriggio di domenica 29 ottobre, anche se il 'colpo', stando ai sospetti dell'anziana, sarebbe avvenuto nei giorni precedenti.

Gli investigatori ora stanno cercando di approfondire la vicenda. Telecamere di videosorveglianza e testimoni, saranno il punto di partenza delle indagini. .

