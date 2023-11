Tumori, Mattarella: la battaglia contro il cancro è un’impresa collettiva. Fondi per la ricerca ...

«La battaglia contro il cancro è una grande impresa collettiva, richiede impegno, collaborazione, sostegno reciproco, fiducia. Curare, sperimentare, fare ricerca, promuovere la produzione di nuove terapie, di nuovi farmaci. È in questo percorso che si riassume l’impegno prezioso di migliaia di operatori. Passi da gigante sono stati compiuti negli ultimi decenni. Infondono fiducia nell’azione che viene dispiegata».

Le nuove diagnosi - ha ricordato il capo dello Stato Mattarella - sono oltre mille al giorno. E, come ci ha spiegato il professor Calligaris-Cappio, mentre su diverse tipologie di tumore sono stati compiuti progressi straordinari, in alcuni ambiti lo sviluppo della malattia oncologica è di più difficile contrasto. Abbiamo bisogno della ricerca. Di quel ‘girare attorno’ alla malattia, assediandola, di cui ha parlato il dottor Boldrini.

