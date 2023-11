Tumori, Iotti (Airo): 'Radioterapia oncologica personalizzata precisa, efficace e sicura'

"Molte persone ancora oggi ignorano la valenza curativa che la radioterapia ha in comune solo con la chirurgia. Spesso è temuta e considerata dannosa, pericolosa: opinioni frutto di antichi retaggi e disinformazione, che oggi non trovano giustificazione o sostegno nella pratica clinica e negli studi scientifici.

Oltre il 70% dei pazienti affetti da un tumore sono trattati oggi nel nostro Paese con terapie radianti. La radioterapia oncologica - si legge in una nota - non conosce battute d'arresto e galoppa letteralmente verso una innovazione tecnologica, una efficacia e una sicurezza impensabili.

"Le macchine di cui disponiamo - sottolinea Iotti - erogano la dose con una precisione millimetrica e sono dotate di sistemi di verifica che conferiscono al trattamento la massima accuratezza poiché permettono di valutare e correggere, ad ogni singola seduta, eventuali spostamenti del paziente o del volume bersaglio. headtopics.com

Il filo conduttore dell'edizione 2023 del Congresso Airo è nel titolo 'Radioterapia oncologica: l'evoluzione al servizio del paziente', a sottolineare il cambiamento in atto di questa disciplina, che va assumendo sempre più un ruolo e una posizione da protagonista all'interno dei team multidisciplinari e nella presa in carico del paziente con tumore.

Tra le innovazioni principali"c'è la tecnica - rimarca Marco Krengli, docente di Radioterapia Università di Padova e direttore Uoc di Radioterapia Istituto oncologico veneto Irccs di Padova, presidente eletto Airo - che noi chiamiamo 'adattativa', traduzione del termine inglese 'adaptive', che consente di adattare giorno per giorno il trattamento alla conformazione anatomica del paziente e alla posizione esatta che il tumore ha in quel momento, oltre che alla... headtopics.com

