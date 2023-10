Tumore del polmone: da Esmo nuovi dati che allungano la vita dei pazienti

Ad un giorno dalla chiusura del Congresso della European Society of Medical Oncology, in un Simposio presidenziale molto partecipato sono stati presentati nuovi dati per i pazienti con un tumore del polmone operabile. Sono quelli dello studio Checkmate 77T in cui l'utilizzo neoadiuvante di chemio e immunoterapia con nivolumab, seguito dal solo nivolumab dopo la rimozione del tumore, ha ridotto del 42% il rischio di recidiva rispetto all'utilizzo della sola chemioterapia.

Nello studio il regime perioperatorio ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante dell’endpoint primario di efficacia di sopravvivenza libera da eventi (EFS) rispetto a chemioterapia e placebo in neoadiuvante seguiti da chirurgia e placebo in adiuvante.

