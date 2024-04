Tuchel: 'Mbappe si è sempre comportato in modo spettacolare'

📆 02/04/2024 16:15:00

📰 TuttoMercatoWeb ⏱ Reading Time:

5 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 22%

Publisher: 72%

Sport Notizia

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha discusso della discussione con Kylian Mbappe e delle speculazioni che ne sono seguite. Tuchel ha smentito le voci di un insulto e ha elogiato il comportamento di Mbappe. Ha espresso il desiderio che la stagione finisca bene per il PSG e per il giocatore.

Tuchel, Mbappe, PSG, Conferenza Stampa, Calcio