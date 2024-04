Trump Media, salvata da un uomo d'affari russo americano sotto inchiesta

C'è chi lo chiama indizio, chi nuovo scandalo. Fatto sta che mirino finisce di nuovo Donald Trump, ex (e forse prossimo) presidente americano. Trump Media, la società di social media del tycoon che questa settimana, a seguito di una fusione, è stata quotata in borsa facendo guadagnare almeno 4 miliardi di dollari all'ex presidente, nel 2022 secondo il Guardian sarebbe stata salvata da un uomo d'affari russo americano, ora sotto inchiesta per insider trading e riciclaggio.

Il quotidiano britannico ricorda che la fusione tra la società da cui dipende Truth Social, il megafono di Trump sui social, e la Digital World Acquisition Corporation è stata bloccata per alcuni anni dalle indagini della Sec, mettendo così Trump Media in gravi difficoltà finanziarie. In suo soccorso è arrivato un prestito d'emergenza dall'ES Family Trust, attraverso una piccola banca, la Paxum Bank, registrata nell'isola caraibica di Dominica

