Trump e il suo lato oscuro: affari e politica

L'ex presidente Trump , imputato in quattro processi, sta facendo emergere il suo lato più oscuro nel modo in cui mescola affari e politica. I giudici americani stanno seguendo il denaro e hanno scoperto che Trump ha gonfiato il valore dei suoi beni.

Alcuni personaggi stanno cercando di aiutare Trump finanziariamente mentre lui cerca un altro mandato. Non ha senso paragonare l'accanimento giudiziario contro Berlusconi a quello contro Trump.

Trump Affari Politica Giudiziario Berlusconi

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Trump sui migranti: 'In alcuni casi non sono persone, sono animali'L'ex presidente parla poi della corsa alla Casa Bianca: 'Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese' | TG LA7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Trump evoca il bagno di sangue se non sarà rieletto a novembre «Alcuni migranti sono animali»I comizi dell’ex presidente sempre più sgangherati. Ma piacciono ai suoi fan

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Il giovane Berlusconi, la docuserie Netflix su Silvio Berlusconi uscirà l'11 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Il giovane Berlusconi, la docuserie Netflix su Silvio Berlusconi uscirà l'11 aprile

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Lancio di aiuti umanitari su Gaza, alcuni paracaduti non si aprono: i pacchi precipitano sulla follaAlmeno cinque persone sono rimaste uccise e altre dieci ferite dal lancio di aiuti umanitari sul campo d…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Usa, Casa Bianca non interviene: stop alla vendita di alcuni Apple WatchLa misura entra in vigore dopo che l'amministrazione Biden ha scelto di non porre il veto a una sentenza sulle violazioni di brevetto

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Delmastro: “Io a 3 metri dallo sparo di Capodanno? Capanna ricorda male”“Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »