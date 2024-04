Truffa del finto operatore comunale a Roma

Nel 2024 bisogna stare attenti a come muoversi e a non cadere nella trappola di truffatori che tentano di entrare nelle case soprattutto di anziani alla conquista di un probabile bottino. A Roma, un uomo si è finto un operatore del Comune di Roma ed ha convinto un'anziana a farlo entrare in casa per poi mettere in atto una rapina. Gli agenti della polizia di Stato lo hanno fermato e lo hanno portato in carcere.