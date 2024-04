Trovata Ramona Zinta, donna scomparsa a Ginosa

È stata trovata Ramona Zinta , la donna di 39 anni, di nazionaltà lettone, scomparsa nella serata di martedì a Ginosa , in provincia di Taranto . La donna è stata trovata dalla task force attivata subito per le sue ricerche, guidata dai carabinieri e composta da vigili del Fuoco, protezione civile e volontari. Ramona Zinta ritrovata La notizia è stata ufficializzata sui social dal sindaco di Ginosa Vito Parisi. «Una bella notizia. Ramona Zinta è stata ritrovata» - ha annunciato il primo cittadino.

«Adesso - ha aggiunto il sindaco - sarà sottoposta agli accertamenti del caso per verificare le sue condizioni di salute. Un ringraziamento a Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e a tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche». La scomparsa Ramona Zinta era scomparsa martedì 2 aprile mentre stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella, da dove poi si è allontanata. Da quel momento ha fatto perdere le sue tracc

Ramona Zinta Scomparsa Ritrovamento Ginosa Taranto

