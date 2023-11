Trovano nella nuova casa una bomba come suppellettile: transennata la zona per il disinnesco

«Mentre si procedeva a lavori di pulizia e riordino, è venuta fuori, tra suppellettili e materiale vario un piccolo ordigno sicuramente risalente all’ultima guerra. La bomba dotata di alette quindi da mortaio, potrebbe essere carica», continua nel racconto il vicino. I nuovi proprietari hanno subito informato i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Celano, con il luogotenente Pietro Finanza, che dopo un sopralluogo hanno informato la prefettura.

