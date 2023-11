Tripletta italiana nel podio della MotoGP in Qatar

Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia e Luca Marini: è l'Italia a monopolizzare il podio della MotoGP in Qatar. Gli uomini Ducati dominano sul tracciato di Losail: la vittoria va all'alfiere del team Gresini, mentre il pilota factory, secondo, davanti all'amico del team Mooney VR46, vede il titolo avvicinarsi. Un weekend perfetto per gli appassionati. Non è il primo caso di tripletta italiana: ecco tutti i precedenti nella storia della top class.

Il primo podio tutto italiano nella top class del Motomondiale arriva nel 1951 a Monza. Come la Ducati del 2023, all'epoca è Gilera a monopolizzare i primi tre posti. Sul gradino più alto sale Alfredo Milani, capace di rifilare distacchi consistenti al resto della truppa. Più incerta la lotta per la seconda posizione che sorride a Umberto Masetti. Beffato, in terza piazza, Nello Pagani. Il GP delle Nazioni 1968, in scena a Monza, è un trionfo per i piloti italiani nella classe 500. Davanti a tutti si piazza Giacomo Agostini, alla guida della MV Agust





