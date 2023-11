Tripletta di Echeverri contro il Brasile nel Mondiale Under 17

Una tripletta al Brasile non capita tutti i giorni, soprattutto in un Mondiale, anche se quello Under 17 che si sta disputando in Indonesia. È quella realizzata da Claudio Echeverri , trequartista diciassettenne dell’ Argentina e del River Plate che martedì 28 affronterà la Germania in semifinale.

Una rivincita sui verdeoro che ad aprile, nel Sudamericano di categoria, avevano sconfitto gli argentini per 3-2 nella sfida decisiva, nonostante il pareggio di Echeverri, capocannoniere del torneo con 5 reti, a pari merito con i brasiliani Kaua Elias e Ryan . Alto 1,71, destro, fortissimo nel dribbling, segna e fa segnare, ma secondo alcuni osservatori dovrà crescere in muscolatura, anche se regge bene i contrasti e gli scontri fisici. Nato a Resistencia, calcisticamente è cresciuto nel Deportivo Lujan, per approdare giovanissimo al River Plate , che oggi ha messo sulla sua testa una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, la quale potrebbe presto raddoppiar





