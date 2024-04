Trionfo italiano ai campionati mondiali del sesso sulla Costa del Sol

È un trionfo tutto italiano quello che risuona nelle spiagge della Costa del Sol, dove si è appena conclusa la prima edizione dei campionati mondiali del sesso . Il vincitore è il 46enne torinese Enrico D'Avascio, pornoattore noto sul set come ' Capitano Eric ', assieme alla sua compagna di vita e di avventure erotiche, Mariagiovanna Ferrante, in arte ' Mary Rider '. Sposati da 20 anni, i due hanno deciso di abbandonare le vecchie vite per abbracciare il mondo a luci rosse.

Un affiatamento davvero perfetto, che ha permesso loro di superare con successo un estenuante tour de force del sesso durato ben 24 giorni. Il contest si è tenuto nella cornice di Villa della Costa Del Sol ed è stato trasmesso in diretta streaming sotto l'attenta supervisione di una giuria esperta, tra cui Coralyn Jewel, esperta di sessualità e 'Madre della Casa', più arbitri, psicologi e sessuolog

