Trifole da record al Salone del tartufo bianco pregiato

Proprio nelle ore che hanno preceduto il taglio del nastro, la terra ha dato i suoi frutti più belli e prelibati, subito battezzati dagli espositori per celebrare la felice concomitanza:"Numero uno", eccezionale tartufo bianco da 1 chilo e 40 grammi,"Triplete", tre trifole affiorate insieme tra le mani dei cavatori per 1 chilo e 340 grammi complessivi, che sono stati portati in mostra da Giuliano Martinelli, e"Jimmy", meraviglioso esemplare da 919 grammi...

Pezzature rare stimate tra i 5 e 6 mila euro, che hanno sbalordito i visitatori e che ristoratori e appassionati si stanno già contendendo. "Qui c'è l'identità autentica del mondo della trifola, che nel nostro territorio è cultura, tradizione, passione, gastronomia ed economia", hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l'assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri inaugurando la manifestazione.

Il vicepresidente della Regione Roberto Morroni, ha messo in evidenza"la straordinaria vocazione di questo territorio per la trifola e il valore di una manifestazione come il Salone nazionale del tartufo bianco pregiato, che con una veste rinnovata punta ad esaltare un'eccellenza assoluta della nostra regione".

Nel corso della cerimonia è stato anche scoperto il dipinto sensoriale"Profumo di Tartufo" realizzato con scaglie di trifola dal maestro Stefano Lazzari della Bottega Tifernate, che sarà battuto all'asta durante la manifestazione con il ricavato devoluto interamente alla Caritas diocesana di Città di Castello.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORSPORT: Roland Garros, trionfo Swiatek: battuta Muchova in finaleLa polacca conferma il suo posto ai vertici del tennis femminile battendo la ceca (che passerà dalla 43ª alla 16ª posizione) in tre set

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Alberghi all’asta: vince la ToscanaNei primi tre mesi del 2023, su 321 strutture messe all’asta, 43 sono in territorio toscano

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

SKYTG24: A Gaza il 43% della popolazione è under 14. Unicef: ogni giorno 420 bimbi uccisi o feritiGuerra Medio Oriente, la condizione umanitaria a Gaza

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Funziona il primo acceleratore di particelle in miniaturaFunziona il primo acceleratore di particelle in miniatura: lungo appena 0,5 millimetri, usa brevissimi impulsi laser per accelerare gli elettroni con un guadagno di energia del 43% (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

CORRIERE: World Cheese Awards 2023: è il Parmigiano Reggiano il formaggio più premiato al mondoPromosso dalla Hanen norvegese e organizzato dalla Guild Fine Food britannica, al World Cheese Awards 2023, trentacinquesima edizione, hanno partecipato 4.502 formaggi (record mondiale) da 43 Paesi, giudicati da 264 esperti di 38 nazioni. Centotrentasette le medaglie assegnate alla Nazionale del Parmigiano, 3 delle quali Super Gold.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Il greenwashing di Macron, snobba gli impegni e s’inventa il gratta e vinci greenNasce come un gioco “ecologico”: i ricavati dalle vendite dei biglietti finanzieranno “progetti con un impatto sugli ecosistemi e sul loro recupero'. Critiche associazioni e opposizioni, solo 43 centesimi (il 14%) andranno ai progetti verdi

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕