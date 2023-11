Treviso incidente, morte 2 ragazze. Il padre di Michele Tatani alla guida della Bmw: «Gli avevo prestato l'aut

«Non so cosa dire. Mio figlio è in coma». È un volto distrutto quello di Nesret Tatani, padre di Mikele, il 19enne alla guida dell’auto che sabato notte si è schiantata contro un albero in via Sant’Antonino tra Motta di Livenza e Gorgo al Monticano. A bordo del mezzo, nei sedili posteriori due ragazze, morte sul colpo, e un terzo, a fianco del conducente, ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Mestre.

In programma per la domenica c’era un pranzo in compagnia e a quello non sarebbe mai mancato. Una boccata d’aria in un sabato sera, che, però non è finito come tutti gli altri. A CASA È difficile incrociare lo sguardo di Nesret, sfuggente, quasi come rivedesse in continuazione la sequenza destinata a cambiare per sempre la vita del figlio. «Cosa volete che dica, sono sconvolto. Ho visto due ragazze morte, una di queste era la fidanzata di mio figlio.

Michele Bravi, ecco il nuovo progettoIl cantautore lancia il nuovo singolo, primo capitolo di una nuova avventura artistica Leggi di più ⮕

Gruppo Bmw avvia produzione prototipi celle per batterie BevDall'impianto tedesco di Pasdorf del gruppo Bmw sono uscite le prime celle prototipo per i pacchi batteria dei veicoli elettrici che il Costruttore di Monaco immetterà sul mercato a partire dal 2025. (ANSA) Leggi di più ⮕

Travolge e uccide 4 studentesse a Los Angeles, rilasciato con una cauzione di 4 milioni l'autista 22enneÈ stato rilasciato per la seconda volta l'autista della BMW accusato di omicidio... Leggi di più ⮕

La prima volta di Fabrizio Fontana a 'Zelig - Facciamo Cabaret' 1998L'artista è stato per diversi anni nel cast della trasmissione di Gino e Michele, dando vita a numerosissimi personaggi Leggi di più ⮕

Zerocalcare, "sinistra radicale strabica: Israele no, Hamas sì?": chi lo stroncaUno schiaffo a Zerocalcare e alla sinistra radicale ciecamente filo-palestinese e anti-israeliana. La decisione del celebre fumettista Michele Rech,... Leggi di più ⮕

Caro Zerocalcare, hai sbagliato: a Lucca Comics ci dovresti andareLeggo ovunque che Zerocalcare, nome d'arte del famoso fumettista romano Michele Rech, non andrà a Lucca Comics, la fiera internazionale dedicata al fumetto... Leggi di più ⮕