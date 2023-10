Treno Velletri-Roma, tenta di violentare 15enne in pieno giorno: chi è la belva

, ha vissuto degli attimi di puro terrore. La giovane stava facendo ritorno a casa, dopo una mattinata trascorsa sui banchi di scuole. Come sempre, si trovavaper aver utilizzato il treno senza pagare il biglietto e, in qualche caso, per aver infastidito altre giovani ragazze". L'uomo, infatti, era. E, fortunatamente, la fuga dell’aggressore e l’essersi nascosto in un altro vagone non gli hanno evitato le manette. All'arrivo del capotreno, la ragazza era ancora terrorizzata e.

su minore, hanno poi condotto presso il carcere di Velletri dopo la convalida del fermo. La giovane studentessa, invece, ha riabbracciato il padre e la madre. Nel frattempo, i genitori si erano precipitati a prenderla alla stazione di Genzano, da dove l’hanno poi hanno accompagnato la figlia alla stazione della Polfer di Ciampino per procedere alla denuncia.

