Trenitalia offre 1,5 milioni di euro per rilevare MilleMiglia di Alitalia

Trenitalia ha offerto 1,5 milioni di euro per rilevare MilleMiglia, il programma fedeltà di Alitalia, l’ex compagnia di bandiera che ha smesso di volare nell’ottobre 2021. È quanto apprende il Corriere della Sera da due fonti a conoscenza delle trattative tra la società ferroviaria e i commissari del vettore in amministrazione straordinaria. L’accordo è stato raggiunto negli ultimi giorni di marzo, dopo quasi due anni e mezzo di ricerca di un acquirente e tre bandi di vendita andati deserti.

La cifra è inferiore a quella richiesta inizialmente. Il primo bando, nel novembre 2021, fissava il prezzo base del programma fedeltà a 50.563.000 euro. Il secondo, con scadenza nel febbraio 2022, stabiliva la base di gara a 20 milioni di euro, ai quali andava «caricata» la posizione finanziaria netta che ai tempi era di 30,4 milioni. Il terzo bando, nella primavera 2023, non conteneva alcuna cifr

