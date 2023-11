Tregua tra Israele e Hamas: liberazione di ostaggi e prigionieri

Venerdì è cominciata una tregua di quattro giorni tra Israele e Hamas, la prima dall’inizio della guerra. Fra gli obiettivi concordati della tregua c’è anche la liberazione di alcuni ostaggi israeliani rapiti da Hamas durante: il gruppo radicale palestinese Hamas ha liberato 24 persone rapite il 7 ottobre, Israele invece ha rilasciato 39 persone palestinesi detenute nelle sue carceri.

di 300 persone reso pubblico dal governo israeliano, che viene usato come punto di partenza dal primo ministro Benjamin Netanyahu e da altri membri del governo per decidere quali prigionieri far rientrare nell’accordo (lo scambio tra prigionieri e ostaggi è ripartito su vari giorni).Dei 300 nomi di prigionieri palestinesi, 33 sono donne. I minorenni sono 124 e i maggiorenni sono 176; ma di questi, 146 hanno 18 anni esatti (dunque le persone con 19 anni o più sono soltanto 30





Circa 300 obiettivi di Hamas colpiti da esercito IsraeleSono stati circa 300 gli obiettivi di Hamas colpiti dall'esercito israeliano a Gaza nell'ultimo giorno. (ANSA)

Guerra Israele-Hamas, 2 giorni di tregua in cambio di 15 ostaggi: l'ipotesiTrattative serrate per arrivare a un'intesa

