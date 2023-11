Tredicesime, senza taglio del cuneo importi più leggeri dal 2024: cosa sappiamo

L’ipotesi di ridurre il cuneo fiscale anche sulle tredicesime nel 2024 è stata a lungo accarezzata dal governo. Già all’inizio dell'estate, però, l’idea è stata accantonata per ragioni di ordine finanziarioSecondo quanto prevede l’ultima bozza della legge di bilancio, il taglio del cuneo fiscale, la principale misura voluta dal governo Meloni nella manovra che prevede un

intervento di circa 10 miliardi di euro per sostenere le buste paga degli italiani con un reddito inferiore a 35 mila euro lordiIn merito all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, nell'ultima bozza della legge di bilancio è riconosciuto "un, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su...

Inoltre quest’anno, oltre al taglio del cuneo, si sommano alcune una tantum anti-inflazione dell’1,5% maturata da gennaio a luglio. Un semplice dipendente ministeriale ha già incassato 185 euro in più ad agosto e poi, una volta smaltiti gli arretrati, 23 euro al mese. Più consistente l’aumento per i dirigenti: i livelli più alti hanno preso 534 euro ad agosto e poi, in ciascun mese, tra i 52 e i 66 euro. Per i funzionari gli incrementi sono compresi tra 29 e 44 euro. headtopics.com

. Secondo i calcoli della Cgia, Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, per gli stipendi fino a 25 mila euro lordi il taglio del cuneo al 7% comporta un aumento dello stipendio attorno ai 70 euro al mese.

