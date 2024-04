Tre ingegnere aerospaziali fondano una startup per calcolare la probabilità di collisione nello spazio

«Volevo diventare scrittrice, ma mi affascinavano i misteri dello spazio». «Durante una summer school ho lavorato alle immagini prodotte dal telescopio Hubble e ho pensato: “voglio essere io l’ingegnere che raccoglie quelle foto così importanti per la ricerca”». «Dopo il liceo ho scelto una sfida: in molti mi dicevano che ingegneria aerospaziale sarebbe stata difficilissima».

Benedetta Cattani, Imane Marouf e Gaia Roncalli, 26, 25 e 27 anni, hanno studiato ingegneria aerospaziale tra il Politecnico di Milano, quello di Torino e la University of Technology di Delft. Ed è proprio qui, nei Paesi Bassi, che si sono conosciute, durante uno stage all’Agenzia spaziale europea (Esa), e hanno fondato la loro startup. Si chiama Ecosmic, e il suo prodotto è un software che calcola con altissima accuratezza la probabilità di collisione degli oggetti nello spazi

