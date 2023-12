Tre gol al Monza per blindare il terzo posto e avvicinarsi alla Juventus, ora cinque punti sopra, ma anche due nuovi infortuni a Pobega e Okafor. Il ritorno al successo dei rossoneri in campionato, dopo la sconfitta a Bergamo e il 2-1 a Newcastle, contiene così due verità opposte. Da una parte c’è la facilità con cui il Milan batte la squadra di Palladino, dall’altra c’è la conferma dei difetti di preparazione.

In attesa di sapere se, e come, cambierà in futuro lo staff di Pioli, per il momento basta e avanzano le prodezze di Reijnders all’inizio e di Okafor alla fine, a cavallo delle quali c’è la seconda rete che rappresenta la nota più bella del mezzogiorno di fuoco dei rossoneri e cioè l’esodio con gol del diciottenne Simic, entrato dopo il primo infortunio di Pobega. Si potrebbe concludere, quindi, che non tutti i mali vengono per nuocere, oppure che da un male può nascere un bene, come ricordava l’ex presidente Berluscon





