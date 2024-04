Tre accorgimenti per ridurre il rischio di demenza

La demenza è una malattia contro la quale, nella maggior parte dei casi, c'è davvero poco da fare, se non assumere dei farmaci che ne rallentino il decorso. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, invece, ha svelato tre accorgimenti che possono ridurre le possibilità di una veloce degenerazione delle funzioni cognitive: bere meno alcol, non frequentare strade molto trafficate e smettere di assumere tanto zucchero.

I ricercatori hanno anche identificato un “punto debole” nel cervello, il primo a degenerare durante l'invecchiamento rispetto alle altre zone dell'encefalo. La ricerca Un nuovo studio, coordinato dalla professoressa Gwenaelle Douaud, ha messo in evidenza tre fattori di rischio “modificabili” (su cui il singolo può intervenire per correggerli), che sembrerebbero avere direttamente effetto su questa zona del cervello definita più “vulnerabile

