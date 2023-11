Travolge e uccide 4 studentesse a Los Angeles, rilasciato con una cauzione di 4 milioni l'autista 22enne

È stato rilasciato per la seconda volta l'autista della BMW accusato di omicidio colposo grave nei confronti di 4 studentesse universitarie della Pepperdine University, college nei pressi di Malibù, morte dopo essere state travolte dal 22enne Fraser Bohm lo scorso 17 ottobre. Quattro studentesse travolte e uccise da un Bmw fuori controllo.

Dopo essere stato di nuovo arrestato, con il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón che lo ha accusato di aver agito deliberatamente 'con consapevole disprezzo per la vita umana', il giovane viene quindi ora rilasciato per la seconda volta. Secondo il legale difensore, la velocità massima al momento dell'incidente sarebbe di 70 miglia orarie e non di 104 miglia all'ora, come invece sostenuto dall'accusa.

