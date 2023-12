Trattamenti di bellezza per un viso luminoso e levigato

Hanno poteri prodigiosi, cancellano dal viso stress e stanchezza, levigano e illuminano il colorito. I nuovi trattamenti da provare in istituto, come per magia, ci faranno scintillare alle feste (e sono anche una bella idea regalo!) Il massaggio che lifta all’istante La manualità fa miracoli. «Niente come un massaggio profondo regala un effetto lifting immediato» dice Paola Poloniato, estetista a Milano. Ora fa tendenza il nuovo trattamento Glass Facial.

«Si tratta di una tecnica completamente manuale che prende ispirazione dal famoso metodo Miracle Face di Renata França, l’estetista delle star che ha rivoluzionato il modo di trattare il viso. L’obiettivo? «Combinando manovre di drenaggio linfatico e tecniche modellanti, questo particolare massaggio elimina i gonfiori e riposiziona i volumi del viso, sollevando i lineamenti. «In questo caso si lavora a livello del connettivo, cioè il tessuto che dà sostegno e fa da “impalcatura” all’ovale» spiega l’espert





