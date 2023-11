Trapper Shiva arrestato per tentato omicidio: sparò davanti alla sua casa discografica

Sparò davanti alla sua casa discografica: arrestato per tentato omicidio il rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, 5,2 milioni di ascolti mensili su Spotify. A mettere a segno l’operazione, gli agenti della Squadra Mobile di Milano.

Il cui album Milano Demons è il quinto più ascoltato in Italia nel primo semestre 2023. Le intercettazioni telefoniche confermano che Shiva aveva un’arma (deve rispondere anche di porto abusivo di ama da fuoco ed esplosioni pericolose) e le immagini certificano che ha sparato per uccidere “con freddezza” due persone con le quali “aveva avuto precedenti episodi violenti e che molto probabilmente si sono avvicinati per aggredirlo”, si legge nell’ordinanza.

Shiva arrestato, la sua versione: «Mi sono solo difeso da un'aggressione»La sua versione. Il rapper Shiva, arrestato dalla Polizia per tentato omicidio per avere... Leggi di più ⮕

Gallagher, il trapper Gabriele Magi arrestatoGallagher, il trapper Gabriele Magi arrestato Leggi di più ⮕

Arrestato il trapper Gallagher: 'Due anni di botte e violenze alla compagna'Il 29enne è accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della fidanzata, madre di suo figlio. Secondo la procura avrebbe spinto la ragazza, all'epoca incinta, contro un termosifone Leggi di più ⮕

Botte alla compagna, arrestato il trapper romano GallagherI titoli di Sky TG24 del 29/10/2023, edizione delle 13 Leggi di più ⮕

Botte alla compagna, arrestato il trapper romano GallagherNel 2019 finì in manette per aver rapinato alcuni fan (ANSA) Leggi di più ⮕

Botte alla compagna, arrestato il trapper romano GallagherIl 29enne Gabriele Magi è finito ai domiciliari con l’obbligo di braccialetto elettronico Leggi di più ⮕