Trapiantato un cuore ancora battente grazie alla nuova ' scatola sterile ', strumento di alto livello tecnologico. L'eccezionale intervento è stato eseguito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 19 marzo il trapianto. L'organo è giunto nella struttura ospedaliera ancora battente, grazie alla speciale apparecchiatura Ocs – Heart di conservazione e cura degli organi, disponibile in pochissimi centri in Italia e da poco in dotazione all'azienda ospedaliera bergamasca.

È il primo trapianto cardiaco realizzato nella struttura con l’innovativo sistema, un’apparecchiatura portatile di perfusione cardiaca conosciuta anche come 'cuore in una scatola', che rappresenta una delle più significative innovazioni tecnologiche nel campo dei trapianti e della preservazione d’organo. A ricevere il cuore da donatore, è stato un 58enne, che da circa due anni era assistito con un dispositivo di assistenza ventricolare meccanic

