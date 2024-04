Trapani-Siracusa, il big-match per la promozione in Serie C

Per il big-match di domenica tra i granata e il Siracusa , distaccato di 10 punti a cinque giornate dal termine della Serie D. Ai padroni di casa serve chiaramente la vittoria per decretare la promozione aritmetica in Serie C . In città c’è grande entusiasmo per la gara, che vedrà uno stadio Provinciale completamente esaurito con i suoi 7mila posti disponibili e polverizzati in poche ore. Anche la curva di casa sta organizzando una speciale coreografia.

Ma non solo: la società granata ha anche pianificato, attraverso l’emittente TeleSud, una diretta della gara, con un lungo evento di 4 ore: prima, durante e dopo il match, con la conduzione della trasmissione affidata a due importanti firme del giornalismo, come Italo Cucci e Marco Civoli, che da bordo campo racconteranno la cavalcata del Trapani, ad oggi imbattuto in ogni competizione ed ormai ad un passo dalla fatidica promozione nei professionist

Trapani Siracusa Serie C Promozione Stadio Provinciale Diretta Televisiva

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Coppa Italia Serie D, decisa la finale: si affronteranno Follonica Gavorrano e TrapaniTempo di Coppa Italia per la Serie D, che, quando il weekend di calcio si avvicina, ieri sera ha definitivamente mandato in archivio le semifinale di ritorno, con il match che ha contrapposto Trapani

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Classifica Girone I Serie C: Trapani sempre più vicina alla promozioneLa capolista Trapani si avvicina sempre di più alla promozione in Serie C, mentre il Siracusa subisce una penalità di tre punti, aumentando il divario tra le due squadre a 14 punti. Il Licata viene punito con la squalifica del campo per due partite e una multa di 4000 euro a causa del lancio di materiale pirotecnico e bottiglie d'acqua semipiene sul terreno di gioco, che hanno anche ferito un giocatore avversario.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Sequestrate dalla Guardia di finanza di Rieti oltre 30mila carte pokemon contraffatteRIETI - Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Rieti hanno effettuato una serie...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

The Office, arriva una serie spin off sulla serie tv americanaVIDEO The Office, arriva una serie spin off sulla serie tv

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Serie C, Giudice Sportivo finale di andata Coppa Italia Serie C: anche due squalificatiNon solo le salate ammende e la decisione di giocare la finale di ritorno a porte chiuse, sono arrivate anche altre decisioni in merito alla finale di andata di Coppa Italia Serie C, dove il Padova ha

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie C, i risultati finali: il Cesena festeggia la Serie B. La Juve Stabia quasiUna rete di Pierozzi a otto minuti dal termine fa esplodere la festa in casa Cesena: con l'1-0 sul Pescara infatti la squadra romagnola è la prima promossa ufficialmente in Serie B e questa sera potr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »