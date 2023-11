Traguardo Fiat Mobi: prodotta in mezzo milione esemplari

La simpatica Fiat Mobi, cittadina tuttofare pensata per il mercato brasiliano, è stata prodotta in mezzo milione di esemplari. Assemblata nel Polo automotivo di Betim, leader di categoria nel Paese sudamericano, pratica e robusta, la citycar del brand italiano ha raggiunto il significativo traguardo in otto anni di vendite.

Presentata nel 2016, viaggia ancora a gonfie vele per popolarità: lo scorso settembre è risultata la settima vettura più richiesta, con 6.000 targhe e un cumulativo di 52.000 unità da gennaio 2023. Recentemente aggiornata nel design per rimanere sulla cresta dell'onda, grazie al successo sul mercato interno è diventata popolare anche oltre confine e oggi è commercializzata in 12 stati dell'America Latina.

