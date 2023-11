Tragico incidente sul lavoro: dipendente muore in un macchinario

Un tragico, drammatico, errore umano. È la verità che sta emergendo in queste ore e che spiegherebbe la morte di Anila Grishaj, 26 anni di origine albanese e residente a Miane, nel Trevigiano, dipendente dell'azienda alimentare 'Bocon' di Pieve di Soligo, rimasta con la testa incastrata in un macchinario, un 'robot' dedicato all'imballaggio dei prodotti surgelati commercializzati dall'azienda.

Un collega di Anila avrebbe inavvertitamente avviato la macchina, in quel momento spenta, senza accorgersi della presenza della ragazza. Il braccio meccanico in movimento l'avrebbe quindi colpita a sorpresa alla base del collo e poi la testa sarebbe finita tra il braccio e il corpo della macchina, provocando lo schiacciamento delle vertebre. Anila è rimasta così: in piedi, con la testa infilata nel macchinario, senza aver perso una sola goccia di sangue ma col collo spezzato, senza più vita. Il collega, ancora ieri sotto choc, adesso verrà indagato per omicidio colpos

: