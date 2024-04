Tragico incidente stradale: morti due carabinieri e un pensionato

, morti sul colpo, a distanza di una settimana, è deceduto anche il pensionato 75enne Cosimo Filantropia, ricoverato nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era intubato. Gravissime le ferite riportate nell'incidente. L'anziano era alla guida di una terza auto rimasta coinvolta nello scontro tra il suv guidato dalla 31enne, e la gazzella dei carabinieri. La Procura di Salerno, che indaga sull'accaduto, contesta alla donna il reato di omicidio stradale .

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniCopyright © 1999-2024 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

Incidente Stradale Morti Carabinieri Pensionato Omicidio Stradale

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tragico schianto frontale tra moto in curva: due morti sul colpo, grave una ragazzinaGravissimo incidente domenica sulla strada provinciale tra Alghero (Sassari) e Bosa (Oristano), sulla costa nordoccidentale della Sardegna. Hanno perso la vita Gianluca Valleriani...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Due morti in un tragico incidente stradale a MontesilvanoDue persone sono morte in un incidente stradale all'interno della galleria I Pianacci a Montesilvano, in Abruzzo. Le vittime sono un uomo di 23 anni e una ragazza di 33 anni. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell'incidente.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Due morti in un tragico incidente stradale a MontesilvanoDue persone sono morte in un incidente stradale all'interno della galleria I Pianacci a Montesilvano, in Abruzzo. Le vittime sono un uomo di 23 anni e una ragazza di 33 anni. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell'incidente.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Nancy Liliano positiva ad alcol e cocaina, l'incidente e la morte dei due carabinieri: non ce l'ha fatta ancheSi aggrava il bilancio del tragico incidente in cui sono morti due carabinieri: è morto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Carabinieri morti a Campagna, c'è una terza vittima dell'incidente: non ce l'ha fatta il pensionato coinvolto.Si aggrava il bilancio del tragico incidente costato la vita a due carabinieri: è...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Incidente frontale nella notte: un morto, due feriti. Automobilisti di passaggio tirano fuori due persone dallTragico incidente nel vicentino, dove un violentissimo scontro frontale tra due auto ha provocato...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »