Tragedia in una vecchia casa diroccata

E quella casa diroccata, per anni usata dai bambini e ragazzini del luogo per inventare chissà quali avventure, è diventata la trappola mortale per, 15 e 14 anni. Erano le 20 del giorno di Pasquetta e con il cambio orario c'era ancora qualche rimasuglio di luce a Nuoro, quando il boato del solaio che crolla ha fatto presagire il peggio. Ethan e Patrick si trovavano in quella vecchia casa diroccata insieme a un amico, rimasto però all'esterno.

È lui che ha fatto la prima telefonata di aiuto, non ai soccorsi ma a una loro amica, coetanea, che ha chiamato il 112. Il giovanissimo testimone, unico presente al momento della tragedia, verrà sentito nei prossimi giorni dalla procura di Nuoro per chiarire la dinamica dell'incidente e, intanto, è stato aperto unLa proprietà dell'immobile sarebbe in capo a diversiche, probabilmente, non sono mai riusciti a trovare un accordo per sistemare, vendere o demolire quella vecchia casa."in quel ruder

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Orosei (Nuoro), scontro frontale tra due auto: muore neonato di 3 mesiFerite anche la mamma del bimbo e due donne a bordo della stessa vettura

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Nuoro, muoiono due ragazzini nel crollo di una casa diroccataLe vittime avevano 13 e 14anni: molto probabilmente stavano giuocando all’interno dell’edificio . L’allarme dato dalla made di uno diu loro

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Crolla un solaio a Nuoro, morti due ragazziLe vittime avevano 14 e 15 anni. L'edificio era abbandonato. La tragedia è avvenuta in località Badu ‘e Carros. Il sindaco: 'Non ci sono parole, se non un profondo dolore'

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Nuoro, due ragazzini di 13 e 14 anni morti per il crollo di un solaioStavano giocando all’interno del casolare quando il soffitto si è sgretolato finendo addosso ai due minori

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Nuoro, crolla solaio in una casa diroccata: morti due ragazziniStavano giocando all'interno della struttura con altri amici, che si sono salvati

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Crolla solaio in una casa diroccata a Nuoro, due mortiTragedia nella tarda sera a Nuoro. Due ragazzini di 13 e 14 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »