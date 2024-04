Tragedia in montagna: tre morti a causa di valanghe in Svizzera

Sulle alture del comune elvetico sono avvenute tre valanghe che hanno causato la morte di tre persone, tra cui un ragazzo di 15 anni. Le operazioni di soccorso sono in corso e sono stati impiegati anche mezzi aerei.

Le autorità avevano segnalato il rischio di valanghe molto grandi nella zona. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incidente.

