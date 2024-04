Si è verificata una tragedia in montagna con due incidenti separati. Nel primo incidente, un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in una valanga vicino al Cervino. Un giovane sciatore svizzero è stato gravemente ferito e trasportato in ospedale.

Nel secondo incidente, avvenuto sul versante nord del Petit Combin, i soccorsi sono ancora sul posto per valutare la situazione. La procura locale sta indagando su entrambi gli incidenti.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tragedia nel maneggio: muore 13enne dopo un trauma cranicoArianna Giaroli si è spenta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un grave trauma cranico. La ragazza praticava equitazione nel maneggio da anni. È stata aperta un'inchiesta.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Sopravvissuti raccontano la tragedia dei migranti nel MediterraneoI 25 sopravvissuti raccontano la loro esperienza drammatica nel Mediterraneo centrale, dove sono stati soccorsi dalla nave Ocean Viking dopo che il loro motore si è rotto. Almeno 60 migranti sono morti durante il viaggio.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Incendio Bologna, nel 2019 un'altra tragedia nello stesso complesso di case: morirono due fratellinibologna 2 SRV

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Roma, incidente fra 3 auto sulla Pontina Vecchia: morta una bambina di sette anni, grave il fratellinoTragedia nel pomeriggio di ieri in via Pontina Vecchia ad Ardea dove è morta una bambina,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Cecchina, omicidio suicidio in via Ariccia: anziano spara alla moglie e si toglie la vitaTragedia nel pomeriggio in una villetta rurale di via Ariccia a Cecchina, alle porte di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Incidente rally in Ungheria, auto esce fuori strada e colpisce gli spettatori: 4 morti e 8 feritiTragedia durante una gara di rally in Ungheria nel pomeriggio di ieri (domenica 24 marzo): 4...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »