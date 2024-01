Tragedia familiare a Milano: madre e figlia trovate senza vita

(Milano). Con lei c'era la madre, 41 anni, portata in ospedale a Magenta dopo essersi auto inferta delle ferite giudica non gravi. Sui social raccontava di una separazione dal marito difficile, fatta di violenze e tradimenti, con denunce e controdenunce. Per il momento non sono stati emessi provvedimenti nei suoi confronti.Il fatto è avvenuto intorno all'una di notte: a chiamare preoccupato sarebbe stato il marito della donna, che non si trovava nell'abitazione.

"Nostra figlia non c'è più", gli avrebbe detto la 41enne. I carabinieri quando sono arrivati hanno trovato la casa chiusa dall'interno, hanno forzato una finestra e hanno trovato la bambina esanime sul letto, accanto alla madre in stato di incoscienza. Secondo quanto emerso, la bambina non presentava ferite evidenti e l'omicidio è solo una delle ipotesi su cui investigano i carabinieri: la bimba potrebbe essere stata soffocata, ma solo l'autopsia potrà escludere una morte accidental





