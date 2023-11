Tragedia dopo Napoli-Milan: ritrovato il cadavere di un 42enne 

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto la scorsa notte, qualche minuto dopo la fine del match tra Napoli e MilanIl corpo del 42enne è stato rinvenuto nei pressi dello stadio qualche minuto dopo il fischio finale del posticipo della decima giornata di Serie A.

Dalle prime ricostruzioni della Polizia, immediatamente giunto sul luogo del ritrovamento, pare che per l'uomo sarebbe stata fatale una brusca caduta da circa 20 metri di altezza. Il cadavere è stato ritrovato proprio nei pressi dello

Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un tifoso morto allo stadioUna notizia terribile quella che viene fuori dalla scorsa notte, dopo il fischio finale di Napoli-Milan è stato trovato il cadavere di un uomo di 42 anni nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un cadavere nell’area di parcheggioSecondo le prime ipotesi, il 41enne sarebbe precipitato mentre tentava di scavalcare un muro per poter assistere alla partita Leggi di più ⮕

