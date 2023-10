Trafilerie Alluminio Alexia raddoppiano: inaugurato nuovo stabilimento

Inaugurato a Gordona, in Valchiavenna, il nuovo stabilimento produttivo delle Trafilerie Alluminio Alexia, l’ottavo sito del Gruppo Agnelli deputato alla lavorazione dell’alluminio.

A tagliare il nastro, varando a tutti gli effetti la nuova pressa, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che ha partecipato ai lavori congratulandosi con il fondatore delle Trafilerie Alluminio Alexia e presidente del gruppo, Paolo Agnelli cui sono arrivati auguri e congratulazioni a mezzo video messaggio anche dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e...

“Abbiamo fortemente voluto questa espansione – ha esordito Paolo Agnelli - perché la nuova macchina e l’intero stabilimento sono stati pensati per soddisfare le sfide delle transizioni che ci aspettano: ambientale, energetica, digitale. Questo investimento, infatti, ci permette di fornire settori strategici e in grande trasformazione come l’automotive, il ferroviario, l’aerospazio, solo per citarne alcuni”. headtopics.com

Un investimento non solo economico, ma anche occupazionale perché si tradurrà in 40 nuove assunzioni in Alexia e altre 10 in Aluminium Green. Un vero e proprio progetto di espansione che porterà la capacità produttiva di Alexia a 40000 tonnellate di profili all’anno.

Il sistema di raffreddamento intensivo, installato all’uscita della pressa, garantisce ad una grande varietà di profili l’adeguato salto termico fino a temperatura ambiente. I robusti banchi di estrusione con le relative rullerie dentate e l’importante stiratrice da 230 tonnellate permettono inoltre di estrudere profili fino a 45 kg al metro. headtopics.com

