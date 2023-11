Trafficanti - Film (2016)

Ephraim gli spiega che l’imprenditoreLa situazione si complica quando salta un carico di migliaia di pistole Beretta da consegnare alla polizia irachena a Baghdad e che, invece, finisce in Giordania. I due sono costretti a volare fin lì per sistemare la questione: qui si trovano costretti a corrompere gli abitanti locali per mandare avanti la spedizione. Nel frattempo Iz ha scoperto la vera natura del nuovo lavoro del fidanzato.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: Il traduttore - Film (2016)Il traduttore è un film di genere drammatico, thriller del 2016, diretto da Massimo Natale, con Claudia Gerini e Kamil Kula. Uscita al cinema il 26 maggio 2016. Durata 90 minuti. Distribuito da Europictures.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Addio ad Ernesto Ferrero il “soldato sabaudo” che salvò il Salone del LibroEditore, scrittore, critico letterario, organizzatore culturale, ha diretto dal 1998 al 2016 il Salone del Libro

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Cuore di Drago - Film (1996)Dragonheart - Cuore di Drago è un film di genere fantasy del 1996, diretto da Rob Cohen, con Jason Isaacs e Peter Hric. Uscita al cinema il 13 settembre 1996. Durata 102 minuti. Distribuito da U.I.P. - CIC Video.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Halloween Ends - Film (2022)Halloween Ends è un film di genere horror del 2022, diretto da David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis e Will Patton. Uscita al cinema il 13 ottobre 2022. Durata 111 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: La battaglia di Long Tan - Film (2019)La battaglia di Long Tan è un film di genere azione, drammatico, guerra del 2019, diretto da Kriv Stenders, con Travis Fimmel e Daniel Webber. Durata 118 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

CORRIERE: «I mostri» compie 60 anni: Dino Risi ridefinisce i codici dei film a sketchUn collettore di umori popolari in cui la forma del prodotto commerciale di «evasione» inizia a mutare

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕