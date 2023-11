Tradimento: si può chiedere i danni all’amante del marito?

Se il tradimento crea grave danno alla persona offesa Parliamo di relazioni extraconiugali vissute platealmente e che hanno provocato un grave danno alla persona offesa. In questo caso, non c’è dubbio che chi viene tradito possa chiedere il risarcimento dei danni al marito o alla moglie fedifraghi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Battistini ora ha una nuova linea bus circolare: una Express che passa da CasalottiÈ stata presentata oggi la nuova linea 91 Express dalla stazione Battistini a...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Grosso: 'Domenica sera poteva succedere una tragedia, spero possa essere una lezione'Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram l'allenatore del Lione Fabio Grosso ha voluto commentare il proprio ferimento di domenica sera, avvenuta per il lancio di oggetti di cui è stato vitt

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: La storia di Hook, il cane che ha perso una zampa in una trappola per cinghialiL'animale nonostante il dolore è riuscito a liberarsi e a sopravvivere. E ora cerca una nuova casa

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Tommaso Zorzi, la «passeggiata fra congiunti» con Oppini fa infuriare i social: ecco cosa è successoLa foto di una passeggiata si trasforma in una polemica social: è quanto successo sul...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

CORRIERE: «The Consultant», un misterioso Christoph Waltz in un ambiente di lavoro distopico (voto 6½)Su Prime Video una serie ambientata in un’azienda di videogiochi dopo una strana tragedia

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: Lorenzo Pellegrini, Corona: "Il capitano della Roma accusato di stalking". La replica: "Querelo"Ad accusare il capitano giallorosso è una escort che ha presentato più di una denuncia

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕