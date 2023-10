con i soldati di sentinella attenti ai loro posti. In cielo il continuo ronzio dei droni e a intermittenza gli scoppi delle bombe verso le zone abitate.

Anche in un frangente tanto drammatico però, gli israeliani non perdono affatto la loro proverbiale litigiosità interna. Persino adesso, dopo uno degli eventi più traumatici nella storia del Paese, il lutto nazionale, illa «hatrà», la deterrenza

, le polemiche sono all’ordine del giorno. Ed è sorprendente scoprire che anche tra i soldati al fronte, superato il primo momento in cui al reporter straniero recitano le frasi di prammatica — tipo: «Hamas è come Isis,, va cancellata una volta per tutte, entreremo a Gaza e vinceremo, siamo pronti e ben addestrati per i compiti che ci aspettano» — poi molti di loro non nascondano affatto«La verità è che Israele possiede undi Hamas. headtopics.com

Una soldatessa annuisce con gli occhi umidi. Non solo lacrime di dolore nel vedere i lettini dei bambini rovesciati, le tracce di sangue sul pavimento, le biciclette riverse nel prato, le testimonianze sconvolgenti delle vite di, ma soprattutto di rabbia. Di impotenza, con l’amaro in bocca per essere stati traditi, abbandonati da quelle stesse autorità che dovrebbero essere il simbolo e la garanzia della sicurezza nazionale.

«Il grave di tutto questo è che, nei luoghi dove anche solo pochi membri del kibbutz assieme a qualche soldato sono riusciti di loro iniziativa a organizzare un minimo di resistenza armata coordinata, i terroristi non sono riusciti ad entrare,, hanno preferito concentrarsi dove la reazione israeliana è stata più debole o assente», ci dice Shraga, un ufficiale nel vicino kibbutz Nir Am, dove appunto Hamas non ha colpito. headtopics.com

