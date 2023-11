Tra i soldati israeliani: «Ora non c’è spazio per piangere i caduti, dobbiamo combattere: o noi o loro»

Sono quasi tutti sui vent’anni, dettaglio che rivela la loro appartenenza, quelli che adesso stanno affrontando la sfida più difficile. Devono avanzare tra le trappole, le mine, le imboscate tese dalla guerriglia. Hanno di fronte jihadisti convinti, pronti a morire, anzi decisi a farlo portando con loro il numero di nemici più alto possibile. È dalla guerra in Libano del 2006 chesostenuto dall’Iran.

TUTTOMERCATOWEB: Malusci a RFV: 'Questo non è il vero Milenkovic, ora come ora ha bisogno di ritrovarsi'Alberto Malusci, ex difensore viola, a Radio FirenzeViola ha commentato così la sconfitta della Fiorentina con la Lazio: “Secondo me Milenkovic non sta bene, e quando è così regala qualcosa agli

FATTOQUOTIDIANO: – La notte degli abitanti sotto i bombardamenti continui: il video-selfie tra le esplosioniLa notte a Gaza fa paura. Mazen è un giovane che vive nella Striscia: nel video, diffuso da Oxfam, mostra i pesanti bombardamenti notturni ai quali lui e gli altri cittadini si sono ormai abituati.

AGENZIA_ANSA: Salernitana-Sampdoria 4-0, ora c'è la Juventus agli ottaviDoppietta di Tchaouna e gol di Ikwuemesi e Cabral per i granata (ANSA)

REPUBBLICA: Coppa Italia, Pippo Inzaghi elimina Pirlo e ora sfiderà la Juve: Salernitana-Sampdoria 4-0Gara senza storia all’Arechi nella sfida delle panchine tra i due ex campioni del mondo. Avanza la Cremonese: 2-1 al Cittadella ai supplementari, ora la Roma

ILGIORNALE: Nba, Harden approda a Los Angeles: mega-trade tra Sixers e ClippersQuarta squadra in quattro stagioni per il 10 volte All-Star, che ha deciso di abbandonare i Sixers per tornare a casa a Los Angeles.

REPUBBLICA: Orrore nel campo profughi di Jabalia: a mani nude tra le macerie alla ricerca di sopravvissutiLa testimonianza da Gaza. Sei bombe da una tonnellata sganciate su uno dei luoghi più densamente popolati del mondo: si teme che i morti siano diverse centinaia

